Турция

Полузащитник Фейенорда Эльеро Элиа продолжит свою карьеру в чемпионате Турции.

Хавбек Фейеноорда Эльеро Элиа перешел в Истамбул Башакшехир. Турецкий клуб объявил на своем официальном сайте о подписании с 30-летним игроком контракта на три года.

В прошедшем сезоне Элиа выступал за Фейеноорд. Он сыграл в Эредивизи 24 матча, забив 9 голов и отдав 9 ассистов. Отметим, что Фейеноорд стал чемпионом страны.

Ранее Элиа защищал цвета Твенте, Вердера, Гамбурга, Ден Хаага, Саутгемптона и Ювентуса.

Он сыграл 28 матчей за сборную Нидерландов и забил два гола.