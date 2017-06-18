Турция

Бурсаспор ведет переговоры о контракте с ганским форвардом Асамоа Гьяном.

Ганский бомбардир Асамоа Гьян стал свободным агентом после окончания сотрудничества с Шанхай СИПГ.

Игрок уже ведет переговоры о трудоустройстве в новом клубе — Бурсаспоре. Гьян уже прибыл в Турцию и встретился с руководством клуба.

"Пока сделка не будет официально утверждена, мы не будем делать каких-то заявлений. Мы много работаем для того, чтобы подписать его. Ожидаем, что достигнем договоренности 21-22 июня", — заявил представитель Бурсаспора.

Стоит отметить, что Бурсаспор был близок к вылету из Суперлиги, однако сумел спастись и намерен серьезно усилить состав перед новым сезоном.