Турция

Защитник Манчестер Сити Джейсон Денайер проведет этот сезон на правах аренды за Галатасарай.

Галатасарай арендует центрального защитника Манчестер Сити Джейсона Денайера, сообщает HLN.

При этом официальный сайт "львов" подтвердил, что Денайер вылетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

Денайер уже выступал за Галатасарай на правах аренды в сезоне 2015/16, когда отыграл за турецкий клуб 28 матчей во всех турнирах.

Прошлый сезон 22-летний бельгиец провел в аренде за Сандерленд, где сыграл 27 матчей во всех турнирах.