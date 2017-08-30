Защитник Манчестер Сити Джейсон Денайер проведет этот сезон на правах аренды за Галатасарай.
Джейсон Денайер, twitter.com/GalatasaraySK
30 августа 2017, 22:36
Галатасарай арендует центрального защитника Манчестер Сити Джейсона Денайера, сообщает HLN.
При этом официальный сайт "львов" подтвердил, что Денайер вылетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования.
Денайер уже выступал за Галатасарай на правах аренды в сезоне 2015/16, когда отыграл за турецкий клуб 28 матчей во всех турнирах.
Прошлый сезон 22-летний бельгиец провел в аренде за Сандерленд, где сыграл 27 матчей во всех турнирах.