Галатасарай арендует центрального защитника Манчестер Сити Джейсона Денайера, сообщает HLN.

При этом официальный сайт "львов" подтвердил, что Денайер вылетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

Денайер уже выступал за Галатасарай на правах аренды в сезоне 2015/16, когда отыграл за турецкий клуб 28 матчей во всех турнирах.

Прошлый сезон 22-летний бельгиец провел в аренде за Сандерленд, где сыграл 27 матчей во всех турнирах.