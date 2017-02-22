Лига Европы

Главный тренер Сельты Эдуардо Бериццо пообщался с журналистами накануне ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

На пресс-конференции наставник Сельты Эдуардо Бериццо рассказал о том, чего можно ожидать от его команды в завтрашнем матче против донецкого Шахтера.

"Мы должны сделать так, чтобы Шахтер как можно меньше времени проводил с мячом. В моменты же, когда будем отбирать мяч, хотим привлекать к атакующим действиям больше футболистов. Собираемся сыграть в три нападающих. Хотим уделить максимальное внимание атаке", — заявил Бериццо.

"Сельта постарается очень много прессинговать соперника. Также важно будет соединить Яго Аспаса с другими игроками нападения и таким образом сориентировать наши действия на атаку".

"В данном случае я больше верю в эмоциональную составляющую, чем в какие-то тактические нюансы. Завтра без преувеличения будет один из важнейших матчей в истории нашего клуба. Сельта очень серьезно и тщательно готовилась к этой встрече", — заключил аргентинский тренер.

Также Бериццо подтвердил, что нападающий Йон Гвидетти и защитник Уго Мальо могут принять участие в матче.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Сельтой начнется завтра в 22:05 на стадионе Металлист в Харькове. Первая встреча завершилась победой Горняков со счетом 1:0.