Лига Европы

Наставник Шахтера Паулу Фонсека в интервью Marca рассказал о том, почему выбрал Шахтер, о главных целях Горняков в нынешнем сезоне и поделился ожиданиями от матча с Сельтой.

- Почему Вы выбрали Шахтер?

- Я выиграл Кубок Португалии с Брагой и хотел попробовать себя за рубежом. Когда появилось предложение от такого известного в Европе клуба, как Шахтер, я долго не раздумывал.

- Сложно ли заменить такого успешного тренера, как Мирча Луческу?

- У меня другие идеи. Не скажу, что они лучше или хуже – они просто другие. То, как мы играем, мыслим, изменилось. Конечно, заменить Луческу сложно, ведь он на протяжении 12 лет приносил победы Шахтеру, а это немалый период времени.

- Как бы Вы охарактеризовали себя?

- Как и все, я люблю побеждать. Я хочу, чтобы моя команда доминировала. Мы должны владеть мячом, играть на половине поля соперника и защищаться вдали от нашей штрафной.

- В чемпионате Украины Шахтер идет без поражений (16 побед и 2 ничьих), в Лиге Европы одержаны 12 побед. Как удается находить баланс?

- Все действительно складывается отлично. Чемпионат Украины – наша главная цель и там мы проделываем отличную работу – лидируем с 13-очковым отрывом. Никто не ожидал, что Шахтер после двух лет без чемпионства будет лидировать так уверенно. В Лиге Европы мы также были великолепны. Но это уже прошлое, а прошлое не считается.

- Что Вы желаете построить в Шахтере?

- Команду, которая привыкла побеждать и всегда сражаться за чемпионство. Но, прежде всего, я хочу создать коллектив, который приводит в восторг болельщиков. Тренеры обязаны ставить красивый футбол.

- Как вы справляетесь с тем, что приходится играть за пределами Донецка?

- Это нелегко, потому что всегда приходится играть не дома, вдали от своих фанатов, постоянные переезды… Но не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Когда я подписывал контракт с Шахтером, я знал, на что иду. Мне еще не удавалось посетить Донецк, Донбасс Арену… Я бы хотел получить эту возможность.

- Срна отказал Барселоне. Вы рады, что он остался в Шахтере?

- Да. Это наш капитан, он очень важен и для клуба, и для команды.

- Что Вы думаете о Сельте?

- Я просмотрел много матчей Сельты и у меня сложилось наилучшее впечатление. Это великолепная команда, в которой есть отличные игроки – такие, как Яго Аспас или Йон Гвидетти. Кельты начали год просто отлично – победа над Реалом говорит об огромном потенциале команды.

- Как бы Вы описали Эдуардо Бериццо?

- Ему удалось привить команде агрессивную игру в обороне. Сельта хорошо играет в защите и способна быстро контратаковать.

- Решен ли исход противостояния после победы Шахтера 1:0 в первой встрече?

- Мы не можем так считать, ведь знаем, на что способна Сельта. Она будет сражаться до последней минуты.

- Может ли Шахтер выиграть Лигу Европы так, как он выиграл в 2009 тогда еще Кубок УЕФА?

- Перед командой стоит задача пройти как можно дальше. Играть в этом турнире становится все сложнее. Лига Европы – такая себе мини-ЛЧ.

- Жорже Жезуш, Жозе Моуриньо, Леонардо Жардим, Руи Витория, Паулу Фонсека… В чем секрет португальской тренерской школы?

- Действительно, уровень весьма высокий, он значительно вырос в последние годы. Была эпоха до Моуриньо и теперь вот новая. Португальцы – очень старательные тренеры, которые много внимания уделяют тактике, что дает нам преимущество перед другими типами наставников.

- Гвардиола или Моуриньо?

- (Смеется). Футбол Моуриньо более прагматичен. Должен признаться, что я большой поклонник Гвардиолы. Он построил невероятные команды. Мне сильно нравится и Барселона Луиса Энрике, но Гвардиола – лучший среди тренеров.

- Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов, а потом приложил еще к этому победу на Евро и Золотой мяч. У него есть лимит?

- Сложно достичь большего, чем уже достиг Криштиану. Но все знают, что для Роналду нет границ. Я думаю, что несмотря на возраст, он продолжит бить рекорды.

- Что Вы думаете о его соперничестве с Месси?

- Это все очень нечестно. Если бы они играли не в одну эпоху, то абсолютно точно были бы лучшими игроками своего времени. Это совершенно иные футболисты, им нет равных. Даже Марадона, который был лучшим в свое время, не выделялся в своих командах так сильно.

Альберто Рубио и Джон Прада, Marca