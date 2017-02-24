Лига Европы

Главный тренер Сельты поделился впечатлениями от игры с Шахтером в Харькове.

"Думаю, наш успех базируется на двух составляющих: концентрации и эмоциях. Поединок был очень тяжелым, приходилось добывать мяч буквально на каждом метре поля. Хотел бы также сделать комплимент Шахтеру", — цитирует тренера Сельты официальный сайт Горняков.

"Мы были сильны как эмоционально, так и физически, поэтому и добились этой победы. Сегодня был прекрасный великий футбольный вечер. Хочу поблагодарить своих подопечных за самоотдачу, они проявили себя наилучшим образом. Именно в таких матчах растет уровень игроков", — заявил Бериццо.

"Андреу Фонтас сыграл так, как мы его просили, хорошо показали себя Факундо Ронкалья и Яго Аспас. Так что установка была выполнена. С выходом на поле Хосабеда у нас наладилась игра в пас. Считаю, в этом матче все шло по нашему сценарию. Остается лишь поблагодарить всех за хороший поединок", — добавил наставник испанской команды.

Шахтер потерпел поражение в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против Сельты. Команды обменялись выездными победами в Лиге Европы со счетом 1:0, а решающий мяч испанцы забили в дополнительное время матча в Харькове.