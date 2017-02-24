Лига Европы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, по результатам жеребьевки за выход в 1/4 финала Манчестер Юнайтед предстоит сразиться с Ростовом.

"Жребий плохой во всех отношениях. Лететь далеко и нам будет сложно. Кроме того, матчи с Ростовом состоятся в сложный период", — сказа Моуриньо.

"Ростов неплохо выступал в Лиге чемпионов. В отборе они обыграли Аякс и Андерлехт и добились значимых результатов в матчах с Баварией и Атлетико".

"В своей группе они заняли третье место, оставив ПСВ за бортом еврокубков. Я отлично знаю тренера Ростова. Эта команда очень много внимания уделяет обороне и хорошо готова физически. Плохой жребий".

Первый матч между МЮ и Ростовом состоится 9 марта, ответный – 16 марта.