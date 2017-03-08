Лига Европы

Главный тренер Лиона Бруно Женезио поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

Тренер Лион Бруно Женезио отметил, что противостояние с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы является важнейшим моментом сезона.

"Это определенно самая важная игра нашего сезона. Мы попытаемся показать все, что умеем и сыграть в наш лучший футбол против Ромы", — заявил Женезио.

"Попадание в Лигу чемпионов? Предстоит еще большой путь. У нас еще есть математические шансы в лиге. Но мы хотим сделать то, что сделала Севилья сезоном ранее. Но до этого нам надо сфокусироваться на Роме".

"Мы должны играть, наши форварды должны возвращаться в защиту и помогать отбирать мячи. Это одна из главных составляющих больших игр".

"Согласен, что шансы команд равные. Мы знаем, что Рома проиграла два последних матча, но они должны были сделать какие-то выводы", — ответил тренер Лиона на вопросы журналистов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Лионом и Ромой состоится 9 марта, в 22:05 по киевскому времени.