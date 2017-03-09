Лига Европы

Анонс первых матчей 1/8 финала.

В 1/8 финала Лиги Европы намечается несколько очень интересных и принципиальных поединков. К примеру, германское и бельгийское дерби, которые обещают не только бескомпромиссную борьбу, но и привлекают наше особое внимание из-за участия в них наших земляков Евгения Коноплянки (Шальке) и Руслана Малиновского (Генк). Или выезд Манчестер Юнайтед на ростовский огород и две встречи, которые наверняка станут самыми шумными на этой стадии — Олимпиакос против Бешикташа.

Шальке — Боруссия М

22:05, Гельзенкирхен, Велтинс-Арена. Арбитр — Бьорн Куйперс (Голландия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Соседи по рурской долине уже успели провести между собой 99 поединков во внутригерманских турнирах, а юбилейная встреча состоится на более высоком уровне. В истории противостояния Боруссии и Шальке небольшое преимущество у менхенгладбахцев — 39 побед, 28 ничьих и 32 поражения. Соседи по рурской долине уже успели провести между собой 99 поединков во внутригерманских турнирах, а юбилейная встреча состоится на более высоком уровне. В истории противостояния Боруссии и Шальке небольшое преимущество у менхенгладбахцев — 39 побед, 28 ничьих и 32 поражения.

Кобальтовые уступили в единственной еврокубковой встрече с соотечественниками, проиграв Магдебургу (представлявшему ГДР) во втором раунде Кубка УЕФА-1977/78 (2:4 и 1:3). У Боруссии опыта побольше: 9 побед, 2 ничьи и 3 поражения в битвах с представителями Германии.

В нынешнем евросезоне Шальке еще ни разу не проиграл дома (3 победы и 1 ничья), а вот Боруссия с переменным успехом играет на выезде (3 победы, 3 поражения).

4 марта соперники встречались в рамках чемпионата Германии в Менхенгладбахе, и победу праздновали хозяева — 4:2.

В первом матче 1/8 финала не сыграет дисквалифицированный полузащитник Боруссии Кристоф Крамер.

прогноз 2:2

Лион — Рома

22:05, Лион, Парк Олимпик Лион. Арбитр — Энтони Тэйлор (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

10 лет назад эти соперники встречались на этой же стадии Лиги чемпионов, и тогда удача улыбнулась Роме, выигравшей во Франции — 2:0 и разошедшейся с Лионом миром дома — 0:0. Вполне возможно, что история может повториться, ведь в нынешнем евросезоне Рома на выезде не проигрывает.

Особенную изюминку противостоянию придает тот факт, что обе команды любят атаковать и много забивают. И многое в успехе Львов или Волков будет зависеть от действий их "наконечников" — Александра Ляказетта и Эдина Джеко.

За Рому точно не сыграют выбывший до конца сезона из-за травмы Флоренци и дисквалифицированный Рюдигер.

прогноз 1:2

Ростов — Манчестер Юнайтед

20:00, Ростов-на-Дону, Олимп 2. Арбитр — Феликс Цвайер (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Еще не начавшись, матч в Ростове-на-Дону уже приобрел скандальный характер. Увидев поле, на котором выступает Ростов, тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо изумился, как УЕФА позволяет проводить поединки под своей эгидой на таких огородах? Еще не начавшись, матч в Ростове-на-Дону уже приобрел скандальный характер. Увидев поле, на котором выступает Ростов, тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо изумился, как УЕФА позволяет проводить поединки под своей эгидой на таких огородах?

Кроме того, руководство МЮ обратилось к своим поклонникам, отправляющимся на задворки футбольной Европы, с призывом всячески скрывать свою принадлежность к Красным Дьяволом, чтобы свести к минимуму вероятность конфликтов с аборигенами.

В составе гостей не сыграет дисквалифицированный Байи, а участие Мхитаряна находится под вопросом. У хозяев дисквалифицированы Каборе и Калешин.

прогноз 0:2

Копенгаген — Аякс

20:00, Копенгаген, Телия Паркен. Арбитр — Артур Соареш Диаш (Португалия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Если верить истории и статистике, то у Аякса немного шансов пройти датский барьер. В четырех предыдущих очных встречах Копенгаген лишь раз проиграл голландцам, при этом дважды выиграл в Амстердаме.

Датчане не пропустили ни одного мяча в домашних поединках нынешнего еврокубкового сезона, закончив последние 3 из них со счетом 0:0. Беспроигрышная серия Аякса в Лиге Европы составляет 11 матчей, причем три последние выездные завершились вничью.

В составе гостей дисквалифицированы Санчес и Вельтман.

прогноз 0:0

Гент — Генк

22:05, Гент, Геламко Арена. Арбитр — Паоло Тальявенто (Италия).

Историческое преимущество в проитвостоянии двух городов, которые разделяют всего 125 километров, на стороне Генка: 27 побед и 19 поражений при 10 ничьих. Историческое преимущество в проитвостоянии двух городов, которые разделяют всего 125 километров, на стороне Генка: 27 побед и 19 поражений при 10 ничьих.

В нынешнем евросезоне Гент забивает на своем стадионе не менее 2 мячей. Исключением стал поединок против Тоттенхэма, завершившийся победой хозяев 1:0. В то же время Генк забивает не менее 2 мячей на выезде в шести последних поединках континентальных клубных турниров.

прогноз 2:2

Сельта — Краснодар

22:05, Виго, Эстадио де Балаидос. Арбитр — Крэйг Томсон (Шотландия).

Трудно выделить фаворита в противостоянии двух главных счастливчиков предыдущего раунда Лиги Европы. Стоит лишь отметить, что Сельта не может выиграть на Балаидосе в 3 последних матчах еврокубков, а их соперник — в трех матчах на выезде.

прогноз 2:0

Олимпиакос — Бешикташ

22:05, Пирей, Георгиос Караискакис. Арбитр — Данни Маккели (Голландия).

Встречи греческих и турецких клубов всегда представляют собой гремучую смесь, в которой важную роль играют страсти мягко говор недолюбливающих друг друга болельщиков.

В предыдущем раунде Олимпиакос выбил из борьбы турецкий Османлыспор, разгромив соперника в гостях (3:0) после домашней ничьей (0:0).

Накануне после трех кряду поражений в национальном чемпионате, несмотря на то, что команда значительно опережает преследователей и практически гарантировала себе чемпионский титул, был уволен тренер Олимпиакоса Паулу Бенту.

В составе хозяев не сыграет дисквалифицированный Виана.

прогноз 3:1

АПОЕЛ — Андерлехт

20:00, Никосия, Нео GSP. Арбитр — Жорже де Соуза (Португалия).

В нынешнем сезоне АПОЕЛ еще ни разу не проиграл дома в еврокубках (6 побед, 1 ничья), а поражение от Зенита в 1/16 финала Лиги Европы стало первым для Андерлехта (2 победы, 3 ничьи). АПОЕЛ еще ни разу не выигрывал у соперников из Бельгии.

Хозяевам придется обойтись без отбывающего дисквалификацию Сотириу.