Лига Европы

Букмекеры считают шансы на победу у Манчестер Юнайтед выше, чем у Ростова в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Ростов на домашнем стадионе примет Манчестер юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится в четверг, 9 марта.

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является английский клуб.

Так, на победу Манчестер Юнайтед букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,8. Победа Ростова оценивается в 5,0. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,4.

Букмекеры из конторы William Hill также считают манчестерский клуб фаворитом матча. Так, на успех команды Жозе Моуринью контора также принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу российского клуба — 4,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,4.