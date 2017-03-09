Лига Европы

Завершились первые три матча 1/8 финала Лиги Европы.

Подопечным Жозе Моуринью на выезде не удалось обыграть Ростов, АПОЕЛ дома минимально уступил Андерлехту с Теодорчиком в составе, а Копенгаген переиграл Аякс.

Ростов — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бухаров, 53 — Мхитарян, 35

Ростов: Медведев — Калачев, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Кудряшов — Нобоа, Ерохин, Гацкан — Полоз, Бухаров (Азмун, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Рохо, Джонс, Смоллинг, Блинд (Валенсия, 90+2) — Эррера (Каррик, 90+2), Погба — Мхитарян (Марсьяль, 67), Феллайни, Янг — Ибрагимович

Предупреждения: Гацкан, Бухаров, Нобоа, Калачев — Мхитарян, Эррера

АПОЕЛ — Андерлехт 0:1

Голы: Станчу, 29

АПОЕЛ: Ватерман — Миланов, Меркис, Астиц (Лаго, 40), Иоанну — Янниотас, Мораиш, Эбесилио (Артиматас, 72), Эфрем (Вандер, 55) — Барраль — де Камарго

Андерлехт: Рубен — Аппиа, Спайич, Нюйтинк, Нахар — Станчу (Ачеампонг, 80), Дендонкер, Тилеманс — Кипчу (Бруно, 88), Ханни — Теодорчик (Кисе Телин, 59)

Предупреждения: Мораиш, Миланов — Аппиа, Кисе Телин, Кипчу, Спайич

Копенгаген - Аякс 2:1

Голы: Фальк, 1, Корнелиус, 60 — Дольберг, 32

Копенгаген: Ольсен — Анкерсен, Йоргенсен, Юханссон, Аугустинссон — Фальк, Матич, Квист, Туту — Сантандер (Павлович, 63), Корнелиус

Аякс: Онана — Тете, де Лигт, Виргевер, Синкгравен — Классен, Шене, ван де Бек (Зиеш, 77) — Траоре (Кампуш, 77), Дольберг, Юнес

Предупреждения: Йоргенсен — Виргевер, Тете, Шоне, Классен