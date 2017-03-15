Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байлли прокомментировал ответную встречу с Ростовом в Лиге Европы.
Эрик Байлли, Getty Images
15 марта 2017, 20:46
Защитник Красных дьяволов Эрик Байлли заявил, что для его команды очень важно выйти в четвертьфинал Лиги Европы.
"На Олд Траффорд наши болельщики будут 12-м игроком. Они поддерживают нас. Здорово, что судьба противостояния будет решаться на нашем поле", - цитирует Байлли официальный сайт МЮ.
"Все в команде знают, как важно выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Это значит для нас очень многое. В прошлом сезоне мне с Вильярреалом удалось добраться до полуфинала, но этого было недостаточно. Сейчас я сфокусирован на матче с Ростовом", — добавил защитник.
Ответный матч между Ростовом и Манчестер Юнайтед состоится на Од Траффорд 16 марта. В первом матче в России команды сыграли вничью 1:1.