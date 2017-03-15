Лига Европы

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байлли прокомментировал ответную встречу с Ростовом в Лиге Европы.

Защитник Красных дьяволов Эрик Байлли заявил, что для его команды очень важно выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

"На Олд Траффорд наши болельщики будут 12-м игроком. Они поддерживают нас. Здорово, что судьба противостояния будет решаться на нашем поле", - цитирует Байлли официальный сайт МЮ.

"Все в команде знают, как важно выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Это значит для нас очень многое. В прошлом сезоне мне с Вильярреалом удалось добраться до полуфинала, но этого было недостаточно. Сейчас я сфокусирован на матче с Ростовом", — добавил защитник.

Ответный матч между Ростовом и Манчестер Юнайтед состоится на Од Траффорд 16 марта. В первом матче в России команды сыграли вничью 1:1.