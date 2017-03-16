Лига Европы

Букмекеры считают шансы на победу у Боруссии выше, чем у Шальке в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Прогноз на матч Боруссия М - Шальке, Getty Images

Прогноз на матч Боруссия М - Шальке, Getty Images

Боруссия М на домашнем стадионе примет Шальке в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится в четверг, 16 марта.

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является клуб из Менхенгладбаха.

Так, на победу Боруссии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,1. Победа Шальке оценивается в 3,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,4.

Букмекеры из конторы William Hill также считают менхенгладбахцев фаворитами матча. Так, на успех Боруссии контора также принимает ставки с коэффициентом 2,15, а на победу Шальке — 3,25. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.