Вингер Бешикташа Рикарду Куарежма был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Куарежма - лучший игрок недели в Лиге Европы, ФК Бешикташ
17 марта 2017, 17:30
Португальский полузащитник Рикарду Куарежма был избран болельщиками лучшим игроком недели в Лиге Европы.
В ответном матче с Олимпиакосом Куарежма отличился голевой передачей, а его команда одержала крупную победу (4:1). За португальца проголосовало 59% болельщиков.
Второе место в голосовании занял форвард Аякса Каспер Дольберг — за него отдали свои голоса 25% болельщиков. Замкнул тройку Хуан Мата из МЮ — 14% голосов.
Стоит отметить, что в 1/4 финала Лиги Европы Бешикташ встретится с Лионом.