Лига Европы

Вингер Бешикташа Рикарду Куарежма был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Португальский полузащитник Рикарду Куарежма был избран болельщиками лучшим игроком недели в Лиге Европы.

В ответном матче с Олимпиакосом Куарежма отличился голевой передачей, а его команда одержала крупную победу (4:1). За португальца проголосовало 59% болельщиков.

Второе место в голосовании занял форвард Аякса Каспер Дольберг — за него отдали свои голоса 25% болельщиков. Замкнул тройку Хуан Мата из МЮ — 14% голосов.

Стоит отметить, что в 1/4 финала Лиги Европы Бешикташ встретится с Лионом.