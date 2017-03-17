Португальский полузащитник Рикарду Куарежма был избран болельщиками лучшим игроком недели в Лиге Европы. 

В ответном матче с Олимпиакосом Куарежма отличился голевой передачей, а его команда одержала крупную победу (4:1). За португальца проголосовало 59% болельщиков. 

Второе место в голосовании занял форвард Аякса Каспер Дольберг — за него отдали свои голоса 25% болельщиков. Замкнул тройку Хуан Мата из МЮ — 14% голосов. 

Стоит отметить, что в 1/4 финала Лиги Европы Бешикташ встретится с Лионом