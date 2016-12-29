Украина: Первая лига

Нападающий турецкого Галатасарая и сборной Исландии Колбейнн Сигторссон близок к уходу из стамбульского клуба.

Напомним, что 26-летний форвард, контракт которого принадлежит французскому Нанту, присоединился к Львам летом на правах годичной аренды с опцией выкупа контракта игрока.

Однако из-за травмы колена, полученной в начале сентября, исландец не сыграл в составе Галатасарая ни одной минуты.

По информации турецких СМИ, стамбульцы уже договорились с Сигторссоном о досрочном прекращении сотрудничества.

Таким образом в ближайшее время он вернется в Нант, с которым он связан контрактом до июня 2020 года.

В текущем сезоне Сигторссон отыграл за Канареек во всех турнирах 2 матча.