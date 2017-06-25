Украина: Первая лига

Киевский Арсенал не стал продлевать контракты с пятью игроками основной команды.

Официальный сайт киевского Арсенала объявил о том, что клуб прекратил сотрудничество с несколькими игроками команды.

Трудовые соглашения закончились у защитников Александра Аксенова (10 матчей) и Максима Костюченко (22 — 1 забитый гол), и полузащитников Вячеслава Турчанова (33), Вадима Гетьмана (20) и Ярослава Пискуна (8).

Напомним, что прошлый сезон Арсенал провел в Первой Лиге и занял в туринирной таблице 10 место, набрав 43 очка.