Киевский Арсенал не стал продлевать контракты с пятью игроками основной команды.
Вячеслав Турчанов, Арсенал Киев
25 июня 2017, 12:47
Официальный сайт киевского Арсенала объявил о том, что клуб прекратил сотрудничество с несколькими игроками команды.
Трудовые соглашения закончились у защитников Александра Аксенова (10 матчей) и Максима Костюченко (22 — 1 забитый гол), и полузащитников Вячеслава Турчанова (33), Вадима Гетьмана (20) и Ярослава Пискуна (8).
Напомним, что прошлый сезон Арсенал провел в Первой Лиге и занял в туринирной таблице 10 место, набрав 43 очка.