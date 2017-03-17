ЧМ-2018. Отбор

В преддверии матча с Хорватией сборная Украины представила новый комплект формы.

Сборная Украины изменила технического спонсора — им стала испанская компания Joma. Это означало, что матч со сборной Хорватии национальная команда сыграет уже в новой форме.

Ведущие фигуры украинского футбола в лице главного тренера сборной Андрея Шевченко и президента ФФУ Андрея Павелко торжественно презентовали новую форму.

Гостевой комплект выполнен в традиционных синих цветах. Отличительной особенностью формы стал традиционный украинский орнамент. Также стоит отметить и появление нового логотипа ФФУ на форме.

"Компания Joma — это один из ведущих спортивных брендов и очень хорошо, что ФФУ подписала контракт именно с этой компанией. Нас ждет первый серьезный тест уже 24 числа", — сказал Шевченко.

Отборочный матч ЧМ-2018 против Хорватии сборная Украины сыграет уже в новой экипировке.

Football.ua