ЧМ-2018. Отбор

Голкипер Эстудиантеса и сборной Аргентины Мариано Андухар встал на защиту капитана национальной команды Лионеля Месси.

Месси дисквалифицировали на четыре матча сборной за оскорбления в адрес линейного арбитра во время поединка против Чили.

"Я на самом деле считаю, что Месси не стоит возвращаться, но ему нравится играть за сборную", — сказал Андухар.

"Но зачем ему возвращаться? Чтобы его вновь могли освистать? Зачем ему это? Никто не ценит его".

"Все говорят: "Почему он не играет за Аргентину так, как за Барселону?". Они винят его в том, что ему наплевать, хотя сами просили его вернуться в сборную. Они не ценят то, что имеют, пока не потеряют этого".