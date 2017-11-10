ЧМ-2018. Отбор

Корреспондент журнала "Футбол" и постоянный автор Football.ua Сергей Шевченко анализирует состояние сборной Италии накануне стыковых матчей.

Сборная Италии участвует в стыках впервые с квалификации на Чемпионат мира-1998. Это непривычное для Скуадры адзурры событие вызывает немало беспокойства: команда играет неубедительно, да еще и жребий "подарил" итальянцам едва ли не наиболее опасного соперника из возможных – Швецию, которая вовсе не ослабла с потерей Ибрагимовича.

Италия, несмотря на кризис, считается фаворитом пары. Букмекеры дают на ее проход коэффициент в районе 1,30. Успех Швеции оценивают в 3,50 – 3,75. Существенная разница, только вот объясняется она во многом грозным именем Скуадры. На деле преимущество итальянцев впору называть минимальным. Команда слабо провела групповой раунд отбора, без шансов уступив главному конкуренту, Испании, борьбу за первое место (1:1, 0:3 в личных встречах) и даже против аутсайдеров мало впечатляла, чего только стоит домашняя ничья с Македонией.

На Апеннинах беспокоятся, что их сборная впервые с ЧМ-1958 не попадет в финальный турнир – к слову, тот чемпионат проходил как раз в Швеции. В чем же проблема?

Главный тренер

Джампьеро Вентура был не самым очевидным кандидатом на роль тренера национальной сборной. Он возрастной – в следующем году ему исполнится 70 лет. Никогда не работал с топ-клубами – Наполи в 2004-2005 годах и близко таковым не являлся, играя аж в Серии С1. Успехи Вентуры связаны главным образом с пятью годами в Торино, который он из Серии В дотащил до участия в Лиге Европы. В сборную его взяли не столько из-за результатов, сколько благодаря умению раскрывать игроков: при Вентуре заиграли Дармиан, Огбонна, Черчи, Иммобиле, Белотти. "Пока Конте выигрывал Скудетто, я продавал игроков на миллионы долларов дороже, чем мы их приобретали" – нынешнего аленаторре сборной часто пытались задеть сравнением с предшественником, и он не молчал в ответ.

Логика в назначении Вентуры имелась: талантливое поколение итальянцев необходимо подводить к основе сборной – значит, у руля должен стоять человек, умеющий работать с молодежью. Проблема в том, что Италия доигралась до ситуации "пан или пропал", когда даже один неудачный матч может стать фатальным. Вентура, увы, не имеет опыта участия в противостояниях такого уровня и накала. Еще одной проблемой стала тактика, которую использует наставник.

Тактика

В Италии эту схему расшифровывают как 4-2-4. Инсинье и Кандрева действуют высоко, что дает возможность называть их фланговыми нападающими. Впереди же из матча в матч играет пара форвардов Белотти – Иммобиле. Нетрудно догадаться, что их объединяет, помимо высокой результативности в Серии А. Оба в разные годы заиграли в Торино при Вентуре, и для тренера стало идеей-фикс их одновременное использование в сборной. Получается негармонично, ведь это типичные центрфорварды, ориентированные на завершение. Они дублируют друг друга, и польза от каждого нивелируется. Куда вернее было бы поставить вместо одного из них Эдера – игрока, нацеленного на подыгрыш. Эдер отдал голевую передачу в домашнем матче с Испанией, а в играх этого года (включая товарищеские) забил три мяча.

Альтернативный вариант – просто отказаться от схемы с двумя форвардами. Она неудобна для Инсинье, потенциального лидера сборной. Наполи играет по схеме 4-3-3, и рядом с Инсинье находится Гамшик – команда Маурицио Сарри вообще делает акцент на левый фланг. Беда даже не в том, что у Италии нет своего Гамшика, а в том, что такая позиция ("mezzala") вовсе не предусмотрена в тактике Вентуры. Инсинье без поддержки вынужден чаще отходить назад и, как следствие, не так эффективен.

Еще одно слабое звено – центр полузащиты. Италия регулярно выходит с двумя хавбеками, численно уступая большинству соперников на ключевом участке поля. Особенно ярко это проявилось в гостях с Испанией, славной именно обилием качественных центрхавов. Битва хлипкого Верратти и тяжелого Де Росси с трио Иньеста – Коке – Бускетс (которых вдобавок поддерживали номинально игравшие впереди Иско, Асенсио и Давид Силва) обернулась тотальным крахом Адзурри.

Логичным решением был бы переход на 4-3-3, ведь так играют многие команды Серии А: Наполи, Рома, Торино, эту схему по ходу сезона выставлял Милан и даже Ювентус. Вариант – ставка на 3-5-2 (что прогнозирует "Гадзетта" на первый матч), но тогда Инсинье вовсе не найдется места на поле, весь фланг он не закроет.

Состав

Кадровый голод сборной Италии – тема уже давняя и, увы, актуальная. Времена, когда тренеру приходилось выбирать между Дель Пьеро и Тотти, давно прошли, теперь надо брать любого, кто более-менее заиграл. Этот отбор вдвойне непрост, поскольку ветераны или сошли со сцены (Пирло), или вот-вот уйдут (Буффон, Барцальи), а молодое поколение, где хватает талантливых ребят, еще не укрепилось. Бернардески, Пеллегрини, Ругани – от них еще рано требовать подвигов.

На матчи со шведами Вентура собрал все резервы. Вызов получил даже Жоржиньо, собравшийся было играть за Бразилию. Еще два характерных решения – нерегулярно вызывающиеся Дзадза и Эль-Шаарави. Оба в хорошей форме, а побеждать надо здесь и сейчас. Не факт, что они сыграют в основе, а вот как усиление вполне могут пригодиться.

Надеждой Италии, как обычно, станут Буффон и защитники, хотя нынешнее состояние Бонуччи вызывает опасения, в Милане он пока чувствует себя неуютно. В полузащите необходимо сделать правильный выбор: Верратти нужен партнер, успевающий работать за него в обороне – неплохим вариантом смотрится Пароло, хотя в идеале стоило бы играть в три центрхава. Впереди расчет на Кандреву с его умением вскрывать фланг и навешивать, а также Иммобиле (14 голов в 11 матчах чемпионата!), Белотти же лишь недавно восстановился после травмы, его место в основе под сомнением. Первый матч Италия проводит в гостях, так что результативная ничья будет не худшим вариантом.

Варианты состава на матчи со Швецией

4-2-4: Буффон – Дзаппакоста (Д’Амброзио), Бонуччи, Кьеллини, Дармиан – Де Росси (Пароло), Верратти – Кандрева, Иммобиле, Белотти (Дзадза, Эдер), Инсинье

3-5-2: Буффон – Барцальи, Бонуччи, Кьеллини – Кандрева (Дзаппакоста), Пароло (Флоренци), Де Росси (Жоржиньо), Верратти, Дармиан (Инсинье) – Иммобиле, Белотти (Дзадза, Эдер)

4-3-3: Буффон – Дзаппакоста (Д’Амброзио), Бонуччи, Кьеллини, Дармиан — Пароло (Флоренци), Де Росси (Жоржиньо), Верратти – Кандрева, Иммобиле (Белотти), Инсинье