ЧМ-2018. Отбор

Сборная Греции на стадионе в Загребе разгромно проиграла команде Златко Далича.

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал уверенную победу своей команды в матче с Грецией.

"При Даличе в команде хорошее настроение. Атмосфера на стадионе также была потрясающей. Думали, что греки будут играть как защитники Трои, но мы с ними справились. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы пропустили три гола в ответном матче", — цитирует Ловрена Goal.com.

Ответный поединок состоится 12-го ноября.

Ранее свои комментарии по матчу дали главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и наставник Греции Михаэль Скиббе.