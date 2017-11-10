ЧМ-2018. Отбор
Сборная Греции на стадионе в Загребе разгромно проиграла команде Златко Далича.
Деян Ловрен, Getty Images
10 ноября 2017, 11:59
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал уверенную победу своей команды в матче с Грецией.
"При Даличе в команде хорошее настроение. Атмосфера на стадионе также была потрясающей. Думали, что греки будут играть как защитники Трои, но мы с ними справились. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы пропустили три гола в ответном матче", — цитирует Ловрена Goal.com.
Ответный поединок состоится 12-го ноября.
Ранее свои комментарии по матчу дали главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и наставник Греции Михаэль Скиббе.