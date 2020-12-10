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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок.

Луганская Заря сойдется в выездном противостоянии с португальской Брагой в заключительном поединке группового этапа Лиги Европы. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех "оружейников", для которых данная встреча несет определяющий характер лишь в плане заочной борьбы против английского Лестера за первую строчку, выше.

Так, на потенциальную победу Браги коэффициент составляет 1,46, а вероятность успеха Зари оценивается показателем 7,20. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,10.

Любители неожиданных исходов и фанаты украинского коллектива могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Заря не проиграет и ТБ 2.5". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,00.

Напомним, матч Брага — Заря состоится в четверг, 10 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.