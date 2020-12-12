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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед сойдется в принципиальном противостоянии с соседями по городу в лице Манчестер Сити в центральном поединке 12-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех коллектива Хосепа Гвардиолы выше.

Так, на потенциальную победу Манчестер Юнайтед коэффициент составляет 4,54, а вероятность успеха Манчестер Сити оценивается показателем 1,75. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,44.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Манчестер Юнайтед победит и ТМ 2.5". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,80.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится в субботу, 12 декабря, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.