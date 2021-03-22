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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

Отчетная неделя будет посвящена исключительно противостояниям на наивысшем международном уровне, и европейские национальные команды будут открывать для себя квалификацию к чемпионату мира-2022 в Катаре. Нас, по понятным причинам, среди обширной палитры поединков заинтересовали игры сборной Украины, а также одна крайне интригующая дуэль в группе по соседству.

Франция — Украина

Среда, 24 марта, 21:45. Париж – Сен-Дени, стадион Стад де Франс

Начинать отборочный цикл к международному форуму планетарного масштаба против действующих чемпионов мира — то еще удовольствие. Но, если команда Андрея Шевченко хочет удачно выступить как на будущих играх в Катаре, так и в ближайшей перспективе — на Евро-2020 этим летом, то матчи против подобных сильных оппонентов просто обязаны быть в ее расписании.

Франция — известный для нас соперник, с которым наша сборная в достаточно миролюбивом стиле начинала отношения в 1999-м году (дважды по 0:0), но затем, статистика начала неуклонно валиться явно не в сторону "сине-желтых". Безусловно, свежи в памяти ужасающие 1:7 прошлой осенью, равно как и хорошо запомнились всем нашим болельщикам обстоятельства подобного результата игры на поле "Les Bleus" — злополучный коронавирус COVID-19, который фактически уничтожил нашу изначальную заявку на ту игру. К слову, надо отдать должное "трехцветным" в вопросе проведения товарищеской игры: несмотря на свой статус и статус самой игры, играть против "слегка прихворавшей" сборной, в отличии от всем известной страны, французы не побоялись.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Франция — явный фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,36. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,15, а на победу команды Шевченко — 11,00.

Бельгия — Уэльс

Среда, 24 марта, 21:45. Брюссель, стадион короля Бодуэна

Тем самым "экзотическим" поединком, на который пал наш скромный выбор, стало противостояние двух явных фаворитов в соседней с украинской сборной группе E. Национальные сборные Бельгии и Уэльса достаточно часто встречались между собой в начале прошлого десятилетий, поэтому у них явно осталось, что сказать друг другу. В частности, не стоит забывать, кто именно похоронил шансы всегда "звездных" "Красных дьяволов" мирового футбола на чемпионате Европы-2016 во Франции, поставив подножку в четвертьфинале (3:1). И это мы еще не вспомнили, как валлийские "драконы" погоняли оппонентов до этого на групповом этапе квалификации.

Однако, с тех пор прошло уже достаточно много, по современным меркам, времени, и "королевские" уже успели в очередной раз переродиться до состояния "бронзовых" призеров прошлого мундиаля. Очевидно, что подопечные Роберто Мартинеса захотят сделать очередной шаг в своем развитии, раз уж даже группа Лиги наций УЕФА с Данией, Англией и Исландией ей показалась недостаточно сильной. Впрочем, Уэльс также успел подняться в дивизион А данного турнира в конце прошлого года, поэтому команде легендарного Райана Гиггза впору потренироваться на сильных оппонентах.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Бельгия — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,34. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,65, а на победу Уэльса — 11,00.

Украина — Финляндия

Воскресенье, 28 марта, 21:45. Киев, стадион НСК Олимпийский

Домашнюю часть отбора на чемпионат мира, после обещающей стать непростой как в физическом, так и психологическом плане игры против Франции, команда Андрея Шевченко будет начинать с поединка в столице против сборной Финляндии. Соперник мало знаком нам, будем честны, однако опыт противостояний с ним у нас сохраняется положительным. В стратегии борьбы на групповом этапе — данная встреча будет крайне важна, так как следом за ней последует игра против еще одного прямого конкурента, Казахстана. Да и нет окончательной уверенности в том, сколько очков будет на счету у сборной Украины перед началом второго тура.

Финнам предстоит начинать свой путь в домашнем матче против Боснии и Герцеговины, которая по ходу прошлого цикла Лиги наций УЕФА показала, что способна добротно измотать любого соперника. Однако "филинам" точно не привыкать к физическим нагрузкам, раз уж они сумели навязать серьезную конкуренцию в группе против Уэльса, Ирландии и Болгарии, где заняли с 12-ю очками итоговое второе место. В целом, на столь раннем этапе квалификации ждать, что соперник не станет отдавать все силы для достижения успеха точно не приходится.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Украина — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,9. На ничью можно поставить с коэффициентом 2,5, а на победу Финляндии — 2,6.