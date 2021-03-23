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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок первого тура квалификации ЧМ-2022.

В рамках поединка первого тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Франции, в которой "сине-желтые" выступят в качестве гостевой стороны. Компания Parimatch считает, что значительно больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Франции составляет 1,27, на ничью — 5,80, на победу Украины — 13,50.

При этом эксперты считают, что "сине-желтые" вполне могут пропустить более двух мячей в предстоящем поединке. Коэффициент на это событие — всего 1,73.

Матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.