Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

В 22-м туре УПЛ в Полтаве встретятся Ворскла и Заря, ведущие борьбу за путевки в еврокубки.

Букмекеры считают, что у Зари, несмотря на игру в гостях, больше шансов на успех. Компания Parimatch установила следующие коэффициенты: победа Ворсклы — 3,95, победа Зари — 1,98, ничья — 3,4.

Аналитики букмекерской компании считают, что матч не получится особенно результативным: коэффициент на то, что обе команды забьют в обоих таймах составляет 20,0, а на то, что это не удастся обеим командам — 1,44.

Матч Ворскла — Заря состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 17:00.