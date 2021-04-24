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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 33-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги состоится встреча между Шеффилд Юнайтед и Брайтоном. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Шеффилд Юнайтед составляет 6,30 на ничью — 3,85, на победу Брайтона — 1,62.

При этом эксперты практически не верят в то, что обе команды сумеют отличится в первой половине встречи. Коэффициент на это событие составляет — 23,0.

Матч Шеффилд Юнайтед — Брайтон сегодня, состоится 24 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.