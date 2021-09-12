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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Киевское Динамо сойдется в домашнем противостоянии против лиссабонской Бенфики в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Жорже Жезуша.

Так, на победу Бенфики предлагается коэффициент 2,18, тогда как потенциальный успех Динамо оценивается показателем 3,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче не будет забито голов. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 11,00.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бенфика состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.