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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Мадридский Атлетико в домашнем противостоянии встретится с португальским Порту в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Диего Симеоне.

Так, на победу Атлетико предлагается коэффициент 1,62, тогда как потенциальный успех Порту оценивается показателем 7,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что "матрасники" забьют в ворота "драконов" два или больше голов с коэффициентом 2,80.

Напомним, что матч Атлетико — Порту состоится в среду, 15 сентября, в 22:00 по киевскому времени.