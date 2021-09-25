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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед в поединке шестого тура АПЛ на своем поле примет приехавшую в гости Астон Виллу. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Оле-Гуннара Солскьяера.

Так, на победу МЮ предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех команды Дина Смита оценивается показателем 7,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что "красные дьяволы" получат право на пенальти. Этот исход оценен коэффициентом — 3,35.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла состоится сегодня, 25 сентября. Начало игры — в 14:30 по киевскому времени.