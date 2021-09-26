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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Италии.

Лацио в поединке шестого тура итальянской Серии А на своем поле примет Рому. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Маурицио Сарри.

Так, на победу Лацио предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех команды Жозе Моуриньо оценивается показателем 2,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что "Лацио будет проигрывать и выиграет". Этот исход оценен коэффициентом — 10,00.

Напомним, матч Лацио — Рома состоится сегодня, 26 сентября. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.