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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Швеции на своем поле примет Грецию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Янне Андерссона.

Так, на победу Швеции предлагается коэффициент 1,84, тогда как потенциальный успех Греции оценивается показателем 5,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что греки первыми откроют счет в матче — коэффициент — 2,90.

Напомним, что матч Швеция — Греция состоится завтра, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.