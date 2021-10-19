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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов португальская Бенфика на своем поле примет немецкую Баварию. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так на победу Баварии предлагается коэффициент 1.42, в то время как потенциальный успех "орлов" оценивается вероятностью в 7.30. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 5.20.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что Бенфика забьет больше одного гола. Этот исход оценивается коэффициентом — 3,55.

Матч Бенфика — Бавария состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени.