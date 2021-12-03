Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Шахтер примет на своем поле ПФК Львов в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Роберто Де Дзерби.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 1,09, тогда как потенциальный успех Барселоны оценивается показателем 10,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 28,0.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом поединке будет пенальти или удаление. Этот исход оценивается коэффициентом 1,80.

Напомним, что матч Шахтер — ПФК Львов состоится сегодня, 3 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.