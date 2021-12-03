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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Львовский Рух на своем поле примет полтавскую Ворсклу в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юрия Максимова.

Так, на победу Ворсклы предлагается коэффициент 2,05, тогда как потенциальный успех Руха оценивается показателем 3,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом поединке не будет забитых голов. Этот исход оценивается коэффициентом 9,40.

Напомним, что матч Рух — Ворскла состоится завтра, 4 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете на Football.ua.