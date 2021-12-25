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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 19 тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле примет Брентфорд.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Грэма Поттера. Так, на победу "чаек" можно поставить с коэффициентом 1,94. На ничью предлагается коэффициент 3,50, а на победу Брентфорда — 4,30.

Если вы уверены, что в матче не будет забитых мячей, то можете поставить с коэффициентом — 8,90.

Поединок Брайтон — Брентфорд состоится завтра, 26 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.