Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.
Брентфорд - Брайтон, Getty Images
25 декабря 2021, 19:20
В рамках 19 тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле примет Брентфорд.
Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Грэма Поттера. Так, на победу "чаек" можно поставить с коэффициентом 1,94. На ничью предлагается коэффициент 3,50, а на победу Брентфорда — 4,30.
Если вы уверены, что в матче не будет забитых мячей, то можете поставить с коэффициентом — 8,90.
Поединок Брайтон — Брентфорд состоится завтра, 26 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.