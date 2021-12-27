Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.
Лестер - Ливерпуль, Getty Images
27 декабря 2021, 22:17
В рамках 20 тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле примет Ливерпуль. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Юргена Клоппа.
Так, на победу "красных" можно поставить с коэффициентом 1,37. На ничью предлагается коэффициент 5,80, а на победу Лестера — 7,40.
Если вы уверены, что игроки Лестера первыми смогут открыть счет в матче, то можете поставить с коэффициентом — 3,25.
Поединок Лестер — Ливерпуль состоится завтра, 28 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.