Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 20 тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле примет Ливерпуль. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Юргена Клоппа.

Так, на победу "красных" можно поставить с коэффициентом 1,37. На ничью предлагается коэффициент 5,80, а на победу Лестера — 7,40.

Если вы уверены, что игроки Лестера первыми смогут открыть счет в матче, то можете поставить с коэффициентом — 3,25.

Поединок Лестер — Ливерпуль состоится завтра, 28 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.