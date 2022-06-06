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Нас чекає гучна футбольна вивіска у рамках елітного дивізіону Ліги націй.

У рамках другого туру Ліги націй між собою зійдуться Німеччина та Англія.

Матч пройде 7 червня на стадіоні Альянц Арена у місті Мюнхен. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ НІМЕЧЧИНА – АНГЛІЯ

Коли між собою зустрічаються дві топові збірні, дуже важко виділити фаворита. За версією букмекерів, трохи вищі шанси у німецької команди. Швидше за все це пов'язано з фактором домашнього поля.

Перемога Німеччини оцінюється коефіцієнтом 2.21, нічия – 3.35, а перемога Англії – 3.55.

При цьому, букмекери практично не допускають сценарію, що Англія по ходу гри поступатиметься, але зуміє зрештою перемогти. Такий варіант пропонується мінімальний показник – 1.01.

Тож на що ставити?

Давати будь-які прогнози – невдячна справа, але на те це і ставки, де будь-яке може статися, а людям, які готові ризикувати, ми пропонуємо варіант "Англія заб'є гол", що оцінюється коефіцієнтом 1.47.

Ми зупинимося саме на цьому варіанті, тому що уявити, що дві гри поспіль англійці будуть без забитих голів у Лізі націй не так просто. Тим більше, що подвійна мотивація буде реабілітуватиметься за поразку від Угорщини (0:1).

Які ще варіанти?

Що ж, якщо ви любите ризикувати, а ставки люблять ризик, пропонуємо вам ще серйозніший варіант: "Обидві заб'ють", на який пропонується коефіцієнт 1.87. Цього року Німеччина ще не йшла з поля, не вразивши ворота суперника, а попередня гра проти непростих італійців завершилася виїзною нічиєю із забитими голами, що загалом можна вважати позитивним результатом.

У будь-якому випадку, вибір за вами і брати до уваги можна всі думки, але ґрунтуватися потрібно виключно на своїй. У тому числі, сподіватися на фортуну та своє внутрішнє почуття.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина — Англія, яка розпочнеться у вівторок, 7 червня, о 21:45 за київським часом.