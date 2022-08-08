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Команди зійдуться у другому поєдинку протистояння.

У рамках матчу-відповіді третього раунду Ліги конференцій луганська Зоря завітає до румунського міста Крайова, де зіграє проти Університаті.

Перша гра проходила у польському Любліні та закінчилась мінімальною перемогою луганчан із рахунком 1:0. Тоді єдиний гол у зустрічі забив 20-річний Денис Нагнойний, для його він став першим у футболці клубу.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Університатя — Зоря

Букмекери вважають, що невеликим фаворитом у даному протистоянні є господарі. На перемогу Університаті пропонують поставити із коефіцієнтом 1,85. Нічию оцінили у 3,40, а у другу поспіль перемогу "мужиків" не вірять — 3,90.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Хоча, за версією букмекерів, перемога Зорі малоймовірна, але дуже ймовірний їх прохід у раунд плей-оф кваліфікації — 1,50. На те, що пройде Університатя пропонують коефіцієнт 2,40.

Зоря мала дуже багато моментів у першій грі, але змогла забити лише раз. Тому, на індивідуальний тотал більше 1 команди ван Леувена можна поставити із коефіцієнтом 2,21. Що стосується індивідуального тотала більше 1 у господарів, то там — 1,40.

Ми, у свою чергу, пропонуємо вибрати ставку тотал в матчі 2,5 меньше за 1,78. Також можна розглянути варіант "Зоря заб'є гол — так" за 1,50.

Нагадаємо, що матч Університатя — Зоря пройде 11 серпня на стадіоні Іон Облеменко у Крайові. Початок гри — о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.