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Дніпряни продовжують свій дебютний єврокубковий шлях у Лізі конференцій.

Дніпро-1 не зміг пробитися до групового етапу Ліги Європи, тому тепер його дебютна єврокубкова кампанія продовжується у Лізі конференцій.

У другому турі групового етапу на дніпрян чекає протистояння проти кіпрського Аполлона з Лімасола.

Прогноз на матч Аполлон — Дніпро-1

За версією букмекерів фаворитом цього матчу є Аполлон: перемога кіпріотів оцінюється коефіцієнтом – 1,78, нічия – 3,65, а успіх Дніпра-1 – 4,60.

Можна було очікувати такого від букмекерів, але чи не надто високий потенціал кіпріотів. Втім, усе стане відомо на полі. Українська команда зараз показує гідний футбол та має деякі результати.

Так на що ж ставити?

За класикою можна поставити на те, що "обидві команди заб'ють". Такий результат букмекери оцінили у коефіцієнт – 1,83. Обидві команди непогано показують себе в атакуючих діях, а щодо оборони — то йде старт сезону, тому помилки неминучі.

Незважаючи на те, що фаворитом є Аполлон, дніпряни мають реабілітуватися за поразку у першому турі від голландського АЗ, де їм можна сказати мало не пощастило. У зв'язку з цим пропонуємо вам поставити ставку на перемогу Дніпра-1 або нічию (Х2), яка оцінюється показником 2,04.

Нагадаємо, матч Аполлон – Дніпро-1 відбудеться у четвер, 15 вересня, о 19:45 за київським часом. Гра пройде на Кіпрі у Нікосії.