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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Робоча частина четвертого тижня травня 2023 року буде супроводжуватись баталіями в рамках внутрішніх арен, оскільки міжнародні баталії перейшли вже до стадії фінальних протистоянь. Проте нудьгувати не доведеться — у рамках однієї лишень УПЛ відбудеться одразу два потенційних чемпіонських протистояння, а принципові зустрічі в Англії та Італії їх гармонійно доповнюватимуть.

Зоря — Шахтар

Середа, 24 травня, 17:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна)

Вирішальний тиждень чергового сезону української Прем’єр-ліги настав. Найближчі шість днів донецький Шахтар присвячуватиме власним намаганням захистити лідерську позицію в чемпіонських перегонах від зазіхань луганської Зорі та дніпровського Дніпра-1.

Очні протистояння проти прямих конкурентів у цьому випадку можна розглядати з цілком протилежних боків. Із загального плану здається, що календар зіграв злий жарт із командою Ігора Йовічевіча, бо навіть після двох великих баталій у "гірників" ще буде полтавська Ворскла, яка цілком здатна створити неприємності.

А з іншого боку — коли, як не в матчах проти прямих конкурентів можна здобути необхідні результати та зрештою завершити перемогою цей важкий сезон. І тут уже окреме питання, як поводитимуть себе Зоря та Дніпро-1.

Команді Патріка ван Леувена взагалі втрачати нічого. Із проблемами "мужиків" останніми роками було важко передбачити, що в дуже складний для всієї країни рік луганці зуміють не тільки зібрати боєздатний колектив, а ще й досягати потрібних результатів та демонструвати футбол, який закохав у команду ледь не всю країну. Саме тому Зоря в її актуальному стані та ще й із однією поразкою в другому колі — найбільш небезпечна загроза для Шахтаря, хоча й навряд чи може претендувати на "золото".

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Ігора Йовічевіча становить 1,80, імовірність нічиєї оцінюється в 4,02, а успіх Зорі — у 3,93.

Манчестер Юнайтед — Челсі

Четвер, 25 травня, 22:00. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Лондонський Челсі в божевільному розкладі наприкінці сезону завершує повністю провальну кампанію. "Пенсіонери" досі не можуть набути хоча б приблизних обрисів у власному футболі, а отже й чіплятись за залікові бали в матчах проти провідних клубів країни в них не вдається.

У зустрічі проти Манчестер Сіті минулими вихідних команда Френка Лемпарда була близькою до цієї мети лише за загальним рахунком (1:0), проте чемпіонське свято суперникам так і не зіпсувала. Натомість, гравці Челсі навіть узяли в цьому видовищі певну участь, утворивши відповідний коридор для переможців перед стартовим свистком. Напевно, для спортсмена не повинно бути більшої мотивації, аби не бути учасником подібного процесу наступного року.

У той самий час, на відміну від Челсі, Манчестер Юнайтед ще є, за що боротись у поточній кампанії. "Червоні дияволи" можуть дорікати виключно собі за ту фантастичну поразку від Ліверпуля на Енфілді з рахунком 0:7, бо тепер "червоні" відстають від них усього на три залікові бали, так що питання Ліги чемпіонів УЄФА для команди Еріка тен Гага ще не остаточно вирішено.

Із іншого боку, фактично на одній сходинці з Юнайтед перебуває Ньюкасл, для якого підсумкова "бронза" була б узагалі видатним досягненням за останні роки. На шляху "Червоних дияволів" цього тижня стоятимуть дві лондонських команди, Фулгем зокрема, і обидві не матимуть перед собою жодних завдань. Отже й за результат потрібно чіплятись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Еріка тен Гага становить 1,62, імовірність нічиєї оцінюється в 4,55, а успіх Челсі — у 5,05.

Ювентус — Мілан

Неділя, 28 травня, 21:45. Стадіон Альянц Стедіум (Турин, Італія)

Нападник Мілана Олів’є Жиру після хет-трику в матчі проти генуезької Сампдорії минулими вихідними (5:1) сказав відносно наступної гри своєї команди, що "ніхто не знає долю тих 15 очок, які свого часу ненадовго списували з рахунку туринського Ювентуса" в цьому сезоні.

Якщо бути відвертими, то дійсно ніхто не знає, як воно там буде в цих італійських судах, проте станом на зараз "зебри" йдуть другими та мають ще один матч у резерві, тому потенційний відрив від найближчого переслідувача складає чотири очки.

Це фактично робить команду Массіміліано Аллегрі другою в надзвичайно складному сезоні, який був для неї геть неоднорідним у плані результатів. Із Ліги чемпіонів УЄФА Юве вилетів за підсумками групового етапу, а в Лізі Європи пропустив до фіналу андалузьку Севілью, і при цьому потім не грав матч вихідними в чемпіонаті.

Важко сказати, який саме вплив буде мати така зміна в розкладі команди, бо зустріч проти Емполі відбудеться в понеділок, а до великої битви проти Мілана потім доведеться чекати ще п’ять повних днів. Відпочинок — то завжди річ непогана, але тільки в тому випадку, якщо йому передує стабільний відтинок сезону, чого в Ювентуса й близько не було вже достатньо давно.

Мілан у цьому плані не кращий. Команда Стефано Піолі вилетіла з півфіналу Ліги чемпіонів за підсумком Євродербі проти Інтера, тож у неї залишається лише одна опція відібратись до наступного групового етапу. Потрібно якось заходити до четвірки найкращих команд країни, але вже цими вихідними цей шлях можуть зачинити як невдача в грі проти Юве, так і відповідні успіхи Інтера та Лаціо в домашніх матчах проти Аталанти та Кремонезе відповідно.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ювентус. Коефіцієнт на перемогу команди Массіміліано Аллегрі становить 2,29, імовірність нічиєї оцінюється в 3,52, а успіх Мілана — у 3,09.

Шахтар — Дніпро-1

Неділя, 28 травня, 15:00

Повністю відсутнє розуміння того, як складатиметься перебіг подій у матчі донецького Шахтаря посеред тижня проти луганської Зорі, тому, відповідно, говорити про стан команди Ігора Йовічевіча перед грою проти Дніпра-1 немає потреби.

Дніпровський колектив у той час також гратиме проти полтавської Ворскли, тож легкої прогулянки в нього не передбачається, але рівень завдань, які ставлять перед собою команди Патріка ван Леувена та Віктора Скрипника все ж таки різний.

У останніх матчах СК не переміг тільки Олександрію (1:1), проти якої свого часу й Шахтар грав унічию, але з більшим рахунком (2:2). Однак і решта матчів у виконанні команди Кучера викликала чимало запитань. Легко було тільки проти харківського Металіста (5:0), проте команда Періци Огненовича то взагалі зараз не показник якості.

А ось пригадати бодай зустрічі проти Колоса, Миная, Чорноморця, Руху, так там будуть суцільні перемоги на характері. А ще їх усі об’єднують слабенькі перші тайми. Саме тоді, коли Шахтар є чи не найбільш активним на всьому ігровому відтинку. Варто над цим подумати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Ігора Йовічевіча становить 1,98, імовірність нічиєї оцінюється в 3,80, а успіх Дніпро-1 — у 3,50.