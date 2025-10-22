Ліга конференцій

Голкіпер киян поділився своїми думками перед грою з Самсунспором.

Головний тренер київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти турецького Самсунспору.

"Думаю, нас справедливо критикують, адже ви самі бачите результати. Але я вважаю, що бувають матчі, коли просто в нас не залітає й залітає у суперників. У нас, можна сказати, така чорна полоса. Але, бачите, у чемпіонаті ми не програємо, але й не виграємо.

Тому я вважаю, що останню гру ми провели на достатньо високому рівні – просто не пощастило. А в команді ми професіонали, маємо робити свою роботу, не звертати увагу на критику та намагатись робити те, що приносить нам результат.

Зазвичай таке буває, на останніх хвилинах пропускаємо, тому що йде якась втрата концентрації, і пропускаємо в тих моментах, коли не маємо цього робити", — наводить слова Нещерета прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Самсунспор – Динамо Київ відбудеться завтра, 23 жовтня, о 22:00 за Києвом.