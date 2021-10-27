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Бразильский вингер в материале The Players' Tribune рассказал о самых памятных эпизодах в своей жизни и футбольной карьере.

Я верю в чудеса, правда. Когда я мысленно возвращаюсь в тот вечер в Амстердаме в 2019 году, я просто не нахожу объяснений. Просто подумайте: мы в полуфинале Лиги чемпионов, проигрываем Аяксу 0:3 по сумме двух матчей, а играть осталось 45 минут…

… и тогда я забиваю три гола за один тайм. Левой ногой!!! И победный мяч забит уже после окончания основного времени!!!

Да ну. Это шутка. Сценарий плохого фильма.

Не знаю, сколько раз я пересматривал тот решающий гол. Видео набрало 750 тысяч просмотров на канале "шпор" на YouTube, и 100 тысяч из них, наверное, мои.

После матча я давал интервью Esporte Interativo. Они включили повтор третьего гола с комментарием Жорже Иггора на бразильском телевидении, и я просто разрыдался. До сих пор меня переполняют эмоции, когда вспоминаю. Его слова и его страсть просто отразили все мои чувства тогда.

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Но по-настоящему меня заставили плакать моменты, которые прокручивались у меня перед глазами. Я видел момент, когда я упал с велосипеда в пятилетнем возрасте, когда я ударил большой палец, играя в футбол на улице. Я даже мог вспомнить, как я запускал воздушного змея с крыши дома моего друга и зажег фейерверк в его почтовом ящике. (Извини!)

Я также вспомнил шесть ужасных месяцев в Париже, когда мое будущее находилось в руках Бога.

Тогда, в одном матче, мою веру вознаградили в тысячекратном размере.

И тогда я осознал, что все эти эпизоды привели меня к этому чуду в Амстердаме. Теперь я хочу поделиться некоторыми из них с вами — а также одним, который произошел вскоре после этого. Каждый из них был частью Божьего плана для меня.

Приговор судьи

Когда я был маленьким, родители не могли прийти к общему мнению относительно моей "профессиональной" карьеры. Я взял это слово в кавычки, потому что я только начинал. Мама считала, что папа слишком много внимания уделяет футболу. Поэтому папа сделал глубокий вдох, поднял свой голос и произнес слова, который я никогда не забуду. Казалось, будто он взял на себя обязанности судьи, выносящего приговор.

– Мне кажется, ты не понимаешь, что наш малыш обладает талантом, чтобы стать профессиональным футболистом, — сказал он.

Он, правда, это сказал. После этого он обратился ко мне:

– Сынок, ты уверен, что хочешь выбрать этот путь?

– Пап, это единственное, что я умею делать.

Я был уверен. Люди всегда говорили, что во мне есть что-то особенное. Я поставил себе цель однажды сыграть за сборную Бразилии. Я стал настоящим фанатиком! Мне было пять, когда Бразилия играла в финале чемпионата мира-98. И хотя мы проиграли Франции 0:3, я бегал по улице с флагом на плечах и кричал: "БРАЗИЛИЯ! БРАЗИЛИЯ!" Закончил я, когда стало холодно и улицы опустели. Все уже разошлись по домам.

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Мне было очень непросто. Когда в 13 лет я присоединился к академии Сан-Паулу, я плакал целую неделю, потому что очень скучал по родителям. Когда в 17 я дебютировал за первую команду на выезде против Атлетико Паранаэнсе, я так переживал. Я всегда был самым низким во всех командах и боялся выходить против больших парней. Мне казалось, что они похожи на движущиеся горы. Но как только я вышел на поле, страх ушел.

После матча у меня прокрутилась мысль в голове: "Теперь я могу с уверенностью сказать, что стал профессиональным футболистом". Папа просто прыгал от счастья. После стольких лет оказалось, что он был прав.

Неймар и принц

Я лишь пятью месяцами ранее успел дебютировать за Сан-Паулу и уже играл за Бразилию на молодежном чемпионате Южной Америки, вместе с Неймаром. Атмосфера в команде была неописуемой. А какие таланты были собраны? Это было невероятно.

Неймар уже тогда был непревзойденным. Некоторые нас сравнивали, что было для меня большой честью. Он — отличный парень с большим сердцем. Он — одна из самых больших звезд в футболе, но придите к нему в гости на обед, и он будет ухаживать за вами, как за принцем.

На поле он всегда очень храбрый. Он может потерять мяч или запороть момент, но в следующий раз, когда он снова получит мяч, будет играть так, словно ничего не произошло, понимаете? Он не боится делать ошибки. Я очень уважаю такую храбрость.

Спасибо, Рожерио

Когда я подписал контракт с ПСЖ, мне не терпелось выиграть трофей… с Сан-Паулу. Все началось в 2012-м, когда я был близок к переходу в Манчестер Юнайтед. Их скаут приехал ко мне домой и рассказал о планах клуба, я был польщен. Но в последнюю минуту мне позвонил Леонардо и убедил меня перейти в ПСЖ. У них был Ибра и такие бразильцы, как Тиаго Силва, Алекс, Максвелл, Тьяго Мотта. И я был в Манчестере, там холодина. Поэтому для бразильца Париж был более привлекательным.

Но я еще не был готов уезжать из Сан-Паулу. Нужно понимать, что значит для меня этот клуб. У меня просто мурашки идут по коже, когда говорю об этом. Я практически вырос в клубной академии. У меня там появились друзья, которых я считаю братьями. Я до сих пор не ложусь допоздна, чтобы посмотреть матчи Сан-Паулу. Это клуб моей жизни. Он всегда находится в моем сердце.

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К тому момент, я еще ничего не выиграл с первой командой. Поэтому я сказал ПСЖ, что перейду зимой 2012 года. Мне нужно было еще пять месяцев, чтобы выиграть титул. Конечно, Сан-Паулу получил бы деньги, которые он мог инвестировать, но насколько фанатов обрадует ремонт тренировочного поля? Им ведь нужны трофеи, правда?

Следующие несколько месяцев я ходил по тренировочному центру и смотрел на фотографии чемпионов. Я хотел тоже заслужить место на стене. Я даже думал, что готов разорвать контракт с ПСЖ, чтобы остаться в клубе и выиграть что-то.

Когда мы готовились к финалу Копа Судамерикана в декабре того года, я знал, что это мой последний шанс. Мы проводили ответный матч на Морумби, где присутствовало 67 тысяч болельщиков. Перед матчем я вспоминал свое время в Сан-Паулу, все голы и всех друзей. Я благодарил Бога за каждое мгновение.

И сам финал был просто благословением… Один гол, один ассист и победа 2:0. Было лучше, чем я даже мог представить.

Должен поблагодарить Рожерио Сени. Этот парень — величайший герой в истории Сан-Паулу, и он должен был поднять тот трофей. Но кому он уступил это право? Кому он вручил капитанскую повязку?

Парню, который прощался с клубом. Для меня это истинное величие.

Народный трофей

Что я лучше всего помню о Кубке конфедераций-2013, так это политическую ситуацию в стране. До чемпионата мира оставался год, а на улицах проходило много протестов. О, еще я помню, как мы пели гимн. Весь стадион! Даже когда заканчивался аккомпанемент, люди начинали петь вторую часть. Судья даже не мог начать матч, как бы он заставил замолчать всю Маракану?

Обыграть Испанию 3:0 в финале на этом стадионе было незабываемым событием. Тот титул принадлежит всем бразильцам, которые приходили на матчи. Когда вы слышите такое исполнение гимна, как вы можете не выиграть?

Урок от Бекхэма

Бекс! Боже, какой топовый чувак. Его прощальный матч был очень эмоциональным. Я очень рад, что могу рассказать своим детям о том, что играл вместе с Дэвидом Бекхэмом.

Я был в шоке, когда впервые увидел его и Ибру. Эти ребята — суперзвезды, и от них ожидаешь соответствующего поведения. Думаешь, что они могут оказаться немного высокомерными и показывать свое лидерство. Они имели на это право. Но потом ты понимаешь, что они — обычные трудоспособные и скромные люди.

Бекхэм был таким скромным. Он практически ничего не говорил. Он тихо приезжал, готовился и просто работал. Никакой суеты. Это произвело на меня большое впечатление, особенно в таком юном возрасте, потому что научило меня, как нужно себя вести.

Если даже Дэвид Бекхэм ведет себя скромно, то почему ты должен вести себя иначе?

Мы стали хорошими друзьями. Он шутил над тем, как много я сплю в клубном автобусе. Я шутил над тем, как много он ест. Ему нравился французский хлеб, что не удивительно. Не знаю, как он остается таким худым.

Ангел и дьявол

Моя жизнь полностью изменилась в Париже, и я не говорю о футболе. Переехать туда в 20 было шоком. Культура, погода, тактика, все было другим. Я находился под огромным давлением. Затем случились травмы, я стал не попадать в сборную Бразилии. Я начал думать о том, стоило ли мне сюда переходить. И тогда я познакомился с пастором Рафаэлем. Мы начали говорить о Боге.

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У меня было много возможностей стать ближе к Богу в Бразилии, но я даже не думал об этом. А в Париже люди представили мне все по-новому. Я начал читать Библию, и Рафаэль приглашал меня на собрания у себя дома. Алекс тоже. Я узнал много новых вещей и скоро изменил свое сознание. Я стал новообращенным. Тогда же я познакомился с особенной девушкой, Лариссой, и в 2016-м мы поженились. Рафаэль был нашим пастором.

Моя жизнь с тех пор стало намного осмысленней. Забавно, ведь после переезда мне казалось, что у меня есть все — большой клуб, деньги, слава. Однако внутри у меня была огромная пустота и я очень скучал по родной стране. Думаю, многие люди удивляются: "Эй, у меня есть все, почему же я не счастлив?" Правда в том, что только Бог может заполнить эту пустоту.

Помню притчу о человеке, который строит дом на скале, и о человеке, который строит дом на песке. Когда я понял эту историю, то позволил Божьему голосу руководить моими решениями. Это как мультфильм с ангелом на одном плече и дьяволом — на другом. Оба пытаются достучаться до тебя. Если ты ближе к Господу, то послушаешь ангела.

Поэтому Париж остается для меня особенным городом. Там я завоевал много трофеев, но знакомство с Богом перевешивает все мои титулы вместе взятые.

Прощай, Париж!

Последние полгода в Париже были самыми сложными в моей карьере, без сомнений. В предыдущем сезоне я забил 19 голов, а затем пришли Неймар и Мбаппе. Думал, я смогу играть вместе с ними, но я даже не проходил в заявку. Поэтому я обратился к Господу: "Я буду бороться шесть месяцев, если ничего не изменится, я уйду".

К счастью, в ноябре того года родился мой первый сын, Мигель. Когда приходишь домой и берешь сына на руки, внезапно понимаешь, как мало значения имеет то, сколько матчей ты начал в запасе.

Когда Тоттенхэм обратился с предложением в январе, я отправился на их тренировочную базу. Лондон — великолепный город, а Премьер лига — лучший турнир в мире. Когда Бог открыл мне эту дверь, я долго не думал.

Просто ударь

Во время жеребьевки четвертьфинальной стадии в 2019-м Жулио Сезар доставал шары из корзины. Когда он выбрал нам в соперники Манчестер Сити, я написал ему: "Эй, мужик. Зачем ты это сделал?" Он ответил: "Не переживай, вы пройдете".

Когда мы вышли победителями из дуэли с Сити, я был уверен, что мы пробьемся в финал. Но Аякс тогда был сенсацией турнира, мы проиграли дома 0:1. После матча я подошел к нашим болельщикам и кричал: "Ну же, верьте! Верьте!!"

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Мы поехали в Амстердам и летели после первого тайма 0:2… ахахах! 0:3 по сумме двух матчей. Нам была крышка. Не знаю почему, но я продолжал верить, что все возможно. Почетино нам сказал:

– Один гол, парни. Один гол — и мы вернемся в дуэль".

Мы их переигрывали во втором тайме. Мне удалось забить дважды за пять минут. Я думал: "Теперь у нас получится! Без вариантов!!!"

Но минуты шли, а мяч не залетал. Они попали в штангу, Уго совершил великолепный сейв, а трибуны ждали окончания игры. В финальные секунды я подумал остаться у штрафной площади, если вдруг мяч попадет ко мне. Не знаю, как Деле увидел меня, но внезапно мяч оказался у меня в ногах. Клянусь, у меня была лишь одна мысль: "Я просто ударю его".

Лишь это! "Я просто ударю мяч. Не важно, попаду ли я в траву или в ногу соперника, я его просто ударю".

Мяч отскочил от защитника и залетел в ворота. Не знаю, что еще сказать…

Естественно, я не мог думать ясно в тот момент. Внезапный взрыв эмоций, и ты не знаешь, как с ним справиться. Я не знал, как праздновать. Когда матч закончился, я просто упал на газон и заплакал. Я благодарил Бога. У меня было чувство огромной благодарности, как будто я получил невероятный дар. Все подбежали и начали обнимать меня. Необъяснимо. Серьезно, не знаю, как это произошло. Спросите Его.

Когда я попал в раздевалку, в воздухе летали бутылки, вода на полу, одноклубники прыгают вокруг и громят столы. После я оказался в автобусе и позвонил Лариссе, которая была беременна нашим вторым ребенком, Педриньо. Она была в слезах. Я также позвонил семье в Бразилии, все были в футболках "шпор", плакали и праздновали.

Той ночью было невозможно уснуть. Просто невозможно. Я вспоминал о последних шести месяцах в Париже. Тогда мне явился ангел и сказал:

– Видишь? У Него всегда был план.

Ужасный финал

Мне сообщили перед тем, как мы собирались покидать отель. Оказаться на скамейке запасных на финал Лиги чемпионов было словно ледяным душем. Но я не хотел портить командный дух, поэтому молчал. Я был уверен, что выйду на поле. Я ведь оформил хет-трик, правда?

Финалы всегда сложные. Часто они складываются ужасно. У Ливерпуля была прекрасная команда, давайте не забывать об этом. Игра стала разочарованием, но что можно сделать? Футбол… правильно? Футбол.

Когда я встречаюсь с болельщиками на улице, они вспоминают о матче с Аяксом, а затем говорят: "Ты должен был начать финал в старте". Но я хотя бы пробился в финал. Многим даже не удается сыграть в финале Лиги чемпионов. Поэтому я хочу оставаться благодарным. У меня еще осталась медаль.

Везучий я

Когда я вспоминаю эти моменты, то понимаю, насколько мне повезло. Даже когда я не выигрывал, я полностью выкладывался, и поэтому поражения было легче принимать. Если всю карьеру я проведу с мыслью, что сделал все возможное, я буду счастлив.

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Что дальше? Я нацелен вернуться в сборную Бразилии, потому что хотел бы сыграть на чемпионате мира. Также я хотел бы завоевать трофей со "шпорами".

Надеюсь, это будут следующие памятные моменты.

Я понял, что эти моменты не зависят от меня. Я могу сделать все, зависящее от меня, что означает молиться, тяжело работать и показывать свою лучшую игру. Все остальное, я верю, будет зависеть от Него.



Лукас Моура

The Players' Tribune, перевод: Сергей Сакара