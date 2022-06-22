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27-річний півзахисник підписав контракт із Термалікою.

Польська Термаліка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Десни Тарасом Завійским.

Угода з 27-річним українцем розрахована на два сезони із можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Завійський провів 19 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що за підсумками минулої кампанії Термаліка посіла 16 місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі та вилетіла до другого дивізіону.