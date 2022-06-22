27-річний півзахисник підписав контракт із Термалікою.
termalica.brukbet.com
22 червня 2022, 11:35
Польська Термаліка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Десни Тарасом Завійским.
Угода з 27-річним українцем розрахована на два сезони із можливістю продовження ще на один сезон.
Минулого сезону Завійський провів 19 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.
Зазначимо, що за підсумками минулої кампанії Термаліка посіла 16 місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі та вилетіла до другого дивізіону.