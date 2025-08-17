Завершилася 1270 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Блогерка Олена Мандзюк, яка раніше в Instagram написала, що її діти "можуть відп*здити" за російську мову, пояснила свої слова. Це була емоційна гіпербола, наголосила вона.

🔸 путін прагне захопити весь Донбас — сказав Трамп у розмові із Зеленським, передає Bloomberg. Водночас Зеленський відмовився від ідеї передавати росії незахоплені землі, зазначає Reuters.

🔸 Після зустрічі з путіним Трамп провів розмови з Володимиром Зеленським та лідерами ЄС і НАТО. Згодом президент України заявив, що планує зустрітися з президентом США у Вашингтоні 18 серпня.

🔸 Трамп і путін провели зустріч на Алясці у форматі "три на три".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 83 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1699 дрони-камікадзе та здійснили 4258 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмових дії окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 204 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 11 — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Кам'янки.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Українські захисники зупинили десять ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

Один штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку — окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Торецькому напрямку чотири рази росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 139 окупантів, із них 91 — безповоротно. Також українські воїни артилерійську систему, сім автомобілів та 18 БпЛА; пошкоджено артилерійську систему, три автомобілі, десять укриттів для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до наших позицій.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога.