Аргентинець та зіркова компанія залишилися без трофею.

Сіетл у фіналі Кубка ліг здобув впевнену перемогу над Інтером Маямі з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 26 хвилині голом відзначився Осазе Де Росаріо, а потім наприкінці другого тайму Сіетл забив ще два м'ячі. Спочатку на 82 хвилині Александер Ролдан реалізував пенальті, а через сім хвилин Пол Ротрок встановив остаточний рахунок.

Для Сіетла це перший трофей в історії турніру, який проводиться щорічно між клубами МЛС та мексиканського чемпіонату з 2019 року.

Сіетл Саундерс — Інтер Маямі 3:0

Голи: Де Росаріо, 26, Ролдан, 82 (пен), Ротрок, 89.

Тим часом у бронзовому фіналі Лос-Анджелес Гелаксі обіграв Орландо Сіті з рахунком 2:1.

Лос-Анджелес відкрив рахунок на дев'ятій хвилині, коли результативним ударом відзначився Марко Ройс. Потім у середині другого тайму команди обмінялися голами – на гол Мартіна Охеди у складі Орландо, номінальні господарі поля відповіли влучним ударом Джозефа Пейнтсіла.

Лос-Анджелес Гелаксі — Орландо Сіті 2:1

Голи: Ройс, 9, Пейнтсіл, 67 — Охеда, 60.