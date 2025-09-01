Аргентинець та зіркова компанія залишилися без трофею.
Сіетл Саундерс - Інтер Маямі, Getty Images
01 вересня 2025, 15:29
Сіетл у фіналі Кубка ліг здобув впевнену перемогу над Інтером Маямі з рахунком 3:0.
Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 26 хвилині голом відзначився Осазе Де Росаріо, а потім наприкінці другого тайму Сіетл забив ще два м'ячі. Спочатку на 82 хвилині Александер Ролдан реалізував пенальті, а через сім хвилин Пол Ротрок встановив остаточний рахунок.
Для Сіетла це перший трофей в історії турніру, який проводиться щорічно між клубами МЛС та мексиканського чемпіонату з 2019 року.
Сіетл Саундерс — Інтер Маямі 3:0
Голи: Де Росаріо, 26, Ролдан, 82 (пен), Ротрок, 89.
Тим часом у бронзовому фіналі Лос-Анджелес Гелаксі обіграв Орландо Сіті з рахунком 2:1.
Лос-Анджелес відкрив рахунок на дев'ятій хвилині, коли результативним ударом відзначився Марко Ройс. Потім у середині другого тайму команди обмінялися голами – на гол Мартіна Охеди у складі Орландо, номінальні господарі поля відповіли влучним ударом Джозефа Пейнтсіла.
Лос-Анджелес Гелаксі — Орландо Сіті 2:1
Голи: Ройс, 9, Пейнтсіл, 67 — Охеда, 60.