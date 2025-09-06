Інше

Румунія поступилася Канаді у товариській зустрічі.

У черговому товариському матчі збірна Румунії поступилася Канаді (0:3).

Таким чином, головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу встановив новий рекорд, ставши найвіковішим тренером національних команд. На момент проведення зустрічі румунському фахівцю було 80 років один місяць та сім днів.

Раніше рекорд належав Роке Масполі, який очолював Уругвай у 1997 році. Тоді, під час матчу з Еквадором Масполі було 80 років один місяць та чотири дні.

Свій наступний матч Румунія проведе проти Кіпру – гра відбудеться 9 вересня.