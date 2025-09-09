Інше

Форвард Інтер Маямі пропустить три матчі після інциденту у фіналі Кубку ліг-2025, а тренер Сіетла Стівен Ленхарт відсторонений до кінця сезону.

Форвард Інтер Маямі Луїс Суарес отримав додаткову дискваліфікацію від МЛС, повідомляє офіційний сайт ліги.

Інцидент стався після фіналу Кубку ліг-2025 у ніч проти 1 вересня, коли Інтер зазнав поразки від Сіетла Саундерс з рахунком 0:3. Після матчу виникла сутичка, під час якої 38-річний уругваєць плюнув в обличчя одного з членів тренерського штабу суперника.

Спершу Суарес був дискваліфікований на шість матчів у рамках турніру, а тепер отримав ще три гри відсторонення у регулярному чемпіонаті МЛС. Форвард не допоможе Інтер Маямі у матчах проти Шарлотт (13 вересня), Сіетла (16 вересня) та Ді Сі Юнайтед (20 вересня).

Крім того, Стівен Ленхарт, член тренерського штабу Сіетла, також отримав покарання — дискваліфікацію до кінця поточного сезону, включно з плейоф. Він не зможе перебувати на полі, поблизу нього, у роздягальнях та приміщеннях стадіону, а його права будуть переглянуті перед сезоном МЛС-2026.