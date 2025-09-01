Фінал Кубка ліг закінчився не лише розгромом Маямі, а й масовими бійками на полі.
Луїс Суарес, Getty Images
01 вересня 2025, 15:56
Сьогодні, 1 вересня, відбувся фінал Кубка ліг, у якому Сіетл розгромив Інтер Маямі (3:0).
Після фінального свистка на полі виникло відразу кілька сутичок за участю гравців та персоналу двох клубів.
В одній з них "відзначився" нападаник Луїс Суарес, який після суперечки зі співробітником Сіетла плюнув йому в обличчя, що потрапило на камери.
У ще одному епізоді Серхіо Бускетс підбіг до гравця суперника та вдарив його кулаком по обличчю.
Таким чином, одразу двом гравцям Інтера загрожує тривала дискваліфікація.