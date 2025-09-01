Сьогодні, 1 вересня, відбувся фінал Кубка ліг, у якому Сіетл розгромив Інтер Маямі (3:0).

Після фінального свистка на полі виникло відразу кілька сутичок за участю гравців та персоналу двох клубів.

В одній з них "відзначився" нападаник Луїс Суарес, який після суперечки зі співробітником Сіетла плюнув йому в обличчя, що потрапило на камери.

У ще одному епізоді Серхіо Бускетс підбіг до гравця суперника та вдарив його кулаком по обличчю.

Таким чином, одразу двом гравцям Інтера загрожує тривала дискваліфікація.