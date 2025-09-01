Інше

Фінал Кубка ліг закінчився не лише розгромом Маямі, а й масовими бійками на полі.

Сьогодні, 1 вересня, відбувся фінал Кубка ліг, у якому Сіетл розгромив Інтер Маямі (3:0).

Після фінального свистка на полі виникло відразу кілька сутичок за участю гравців та персоналу двох клубів.

Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders

В одній з них "відзначився" нападаник Луїс Суарес, який після суперечки зі співробітником Сіетла плюнув йому в обличчя, що потрапило на камери.

У ще одному епізоді Серхіо Бускетс підбіг до гравця суперника та вдарив його кулаком по обличчю.

Luis Suarez grabbed Obed Vargas from the neck after the final whistle in the Leagues Cup.



Then Sergio Busquets appeared to PUNCH the 20-year-old Mexican in the face.



pic.twitter.com/bPaT8gVHYM — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2025

Таким чином, одразу двом гравцям Інтера загрожує тривала дискваліфікація.