Інше

На матчі МЛС дискваліфікація уругвайця не поширюється.

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес був дискваліфікований на шість матчів за плювок у співробітника клубу Сіетл Саундерс після поразки у фіналі Кубка ліг (0:3).

Інцидент стався невдовзі після фінального свистка матчу, який пройшов 31 серпня, після бійки за участю груп гравців двох команд, спровокованої уругвайським футболістом.

В одному з моментів Суарес схопив суперника за шию, а потім його партнер по команді Серхіо Бускетс вдарив опонента кулаком. Через кілька хвилин Суарес вплутався в суперечку зі співробітником Сіетла, після чого плюнув йому в обличчя, що зафіксували камери.

Пізніше колишній нападник Ліверпуля та Барселони вибачився за свою поведінку.

У заяві дисциплінарного комітету Кубка ліг говориться, що усунення 38-річного уругвайця буде застосовуватися лише до турніру наступного року, хоча МЛС залишає за собою право накладати додаткові покарання на гравців.

Також покарання отримали Бускетс та Томас Авілес, які були дискваліфіковані на два та три матчі відповідно. Тренера Сіетла Стівена Ленхарта відсторонено на п'ять ігор.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Шарлотт – гра відбудеться 14 вересня. Після 25 матчів Інтер посідає шосте місце у Східній конференції МЛС.