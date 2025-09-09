Інше

Колишній наставник "гірників" працевлаштувався в ОАЕ.

Аль-Джазіра на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Маріно Пушич.

Угода з 54-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року.

На своєму новому місці Маріно замінив Хуссейна Аммута, якого звільнили в серпні.

Останнім клубом Пушича був донецький Шахтар, звідки його було звільнено у травні цього року.

Після двох стартових турів Аль-Джазіра посідає сьоме місце у турнірній таблиці ОАЕ.