Колишній наставник "гірників" працевлаштувався в ОАЕ.
Маріно Пушич, ФК Аль-Джазіра
09 вересня 2025, 21:37
Аль-Джазіра на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Маріно Пушич.
Угода з 54-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року.
На своєму новому місці Маріно замінив Хуссейна Аммута, якого звільнили в серпні.
Останнім клубом Пушича був донецький Шахтар, звідки його було звільнено у травні цього року.
Після двох стартових турів Аль-Джазіра посідає сьоме місце у турнірній таблиці ОАЕ.